Wetter

Sturmtief "Axel" sorgt für Unfälle und Zugverspätungen

Das Sturmtief "Axel" mit Regen und Schneefall hat am Mittwoch Verkehrsbehinderungen in Niedersachsen verursacht. Auf der Autobahn 1 zwischen Oyten und Posthausen und auf der A 27 bei Bremen kam es am Morgen nach Schneeschauern zu mehreren Unfällen.