Dunkle Wolken sind am Himmel über einem Windrad zu sehen. © Peter Steffen/Archiv

Wetter

Sturmtief "Axel" bringt orkanartige Böen in den Norden

Sturmtief "Axel" wird auf seinem Weg von Skandinavien ins Baltikum in den kommenden Stunden das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein bestimmen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD wird das Tief in der Nacht zum Mittwoch mit orkanartigen Böen um 110 Stundenkilometer über Norddeutschland ziehen.