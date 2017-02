Der Regenschirm eines Spaziergängers wird vom Wind erfasst. © K.-J. Hildenbrand/Symbolbild

Wetter

Sturmböen erreichen den Harz: Schneefall auf dem Brocken

In den Hochlagen des Harzes sind am Donnerstagmorgen die ersten Sturmböen registriert worden. Auf dem Brocken erreichte die Windgeschwindigkeit in Spitzen knapp 100 Stundenkilometer, wie ein Sprecher der Wetterwarte sagte.