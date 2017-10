Sturmtief «Xavier» zieht über den Norden und sorgt für Ausfälle bei der Bahn. © Daniel Bockwoldt

Wetter

Sturm "Xavier": Bahn stellt Verkehr im Norden komplett ein

Sturmtief "Xavier" hat den Bahnverkehr in Norddeutschland am Donnerstag komplett lahmgelegt. Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen und auch den S-Bahnverkehr in Hamburg bis auf weiteres ein, teilte das Unternehmen mit.