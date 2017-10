Unwetter

Wieder wirbelt ein heftiger Herbststurm den Norden Deutschlands durcheinander. Umgestürzte Bäume legen den Bahnverkehr lahm. In Hamburg gibt es eine schwere Sturmflut.

Hamburg. Auf "Xavier" folgte "Herwart": Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen hat ein Sturm im Norden Deutschlands Schäden und Verwüstungen angerichtet. Der Zugverkehr kam in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am Sonntagvormittag fast komplett zum Erliegen. Viele Reisende saßen am Vormittag fest. Auch Fähren konnten ihren Betrieb zunächst nicht aufnehmen. In Hamburg fielen auch S- und U-Bahnzüge aus.

Allein in Hamburg musste die Feuerwehr mehr als 800 Mal ausrücken. Die Einsatzkräfte hätten sich vor allem um umgestürzte Bäume, Baugerüste und Dachteile gekümmert, sagte ein Sprecher. Die Höhe des Sachschadens liege vermutlich im Millionenbereich. Mit vielen kleineren sturmbedingten Einsätzen werde die Feuerwehr noch den ganzen Tag beschäftigt sein, so der Sprecher.

Im Hamburger Hafen mussten sich die Feuerwehrleute derweil mit einer schweren Sturmflut auseinandersetzen. So drohte unter anderem eine Tiefgarage in der Nähe der Elbphilharmonie vollzulaufen. Im Stadtteil Neuengamme retteten die Einsatzkräfte sieben Kühe, die von der Flut eingeschlossen waren. Zudem wurden mehrere Autos vom überfluteten Fischmarkt und der Strandallee im Stadtteil Blankenese geborgen. Am späten Vormittag hob der Deutsche Wetterdienst seine Sturmflutwarnung für die deutsche Nordseeküste wieder auf.

Die Elbe erreichte am Vormittag vorübergehend einen Höchststand von mehr als drei Metern über dem mittleren Hochwasser, wie aus einer Beobachtung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie hervorging.

Die starken Böen erreichten im Norden Geschwindigkeiten von 140 Stundenkilometern auf Sylt, 130 Stundenkilometern auf Fehmarn, 120 Stundenkilometern in Warnemünde, 120 km/h auf Helgoland und 100 km/h in Hamburg.

Verletzte wurden der Polizei in Hamburg bis zum Mittag nicht gemeldet. Auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Verletzten überschaubar. In Oldenswort (Kreis Nordfriesland) überschlug sich ein Autofahrer beim Ausweichen vor umgestürzten Ästen. Auf der A20 bei Bad Doberan (Landkreis Rostock) rutschten mehrere Autos auf einer fünf Zentimeter dicken Hageldecke aus. Dabei verletzten sich zwei Menschen.

