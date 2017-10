Passanten stehen auf Wangerooge an der Abbruchkante des Badestrandes. © Peter Kuchenbuch-Hanken

Sturm: Bürgermeister beklagt Strandverlust auf Wangerooge

Die schwere Sturmflut in der Nacht zum Sonntag hat auf der ostfriesischen Insel Wangerooge Massen an Sand weggespült. Der Sand am Bade- und Burgenstrand sei zu 80 Prozent verschwunden, sagte Insel-Bürgermeister Dirk Lindner (parteilos).