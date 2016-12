Wetter

Stürmisches Ende der Weihnachtstage

Zum Abschluss der Weihnachtstage wird es stürmisch in Norddeutschland. Auf den den Inseln seien am Abend und in der Nacht orkanartige Böen zu erwarten, außerdem Graupelgewitter an der See, teilte der Deutsche Wetterdienst am Montag mit.