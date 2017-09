Kriminalität

Ganz entspannt mit einem Joint wollte ein 18-Jähriger aus Bremen die Studienfahrt nach Prag beginnen. Mit dem Dienstwagen von Zollfahndern suchte er sich auf einem Rastplatz an der A2 aber ein ungünstiges Versteck aus.

Braunschweig. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde bei der anschließenden Kontrolle des angehenden Abiturienten weiteres Marihuana gefunden. In der Vernehmung schwieg der Beschuldigte. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes. Ob er am Montag dennoch mit seinem Jahrgang nach Prag durfte, oder die Heimreise antreten musste, ist nicht bekannt.

dpa