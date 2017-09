Hochschulen

Studie: Wohnungssuche für Studierende oft schwer

Bei der Wohnungssuche haben es Studierende in Niedersachsen und Bremen mancherorts schwer. Im Vergleich mit einigen Universitätsstädten anderer Bundesländer ist die Lage aber deutlich besser, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Analyse des Moses Mendelssohn Instituts in Berlin ergab.