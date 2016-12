Verkehr

Niedersachsen muss laut einer neuen Studie dringend bei den Themen Verkehrssicherheit und Klimaschutz nachbessern. Die Zahl der Verkehrstoten sei zwischen 2010 und 2015 nur um 4,6 Prozent gesunken, heißt es in der Untersuchung.

Hannover. Das bewerteten die Autoren als deutlich zu wenig. Die Umweltorganisation Bund und weitere Beteiligte hatten die Ergebnisse am Mittwoch in Berlin vorgestellt. Der CO2-Ausstoß im Verkehr steigt demnach stetig, ohne dass das Land ein eigenes Klimaschutzziel festgelegt habe. Die Luftqualität in Niedersachsen liegt der Studie zufolge im Ländervergleich im unteren Drittel.

In der bundesweiten Untersuchung wurden die Themen Verkehrssicherheit, Lärmminderung, Flächenverbrauch und Luftqualität berücksichtigt. Niedersachsen landete dabei insgesamt auf Platz 11 von 16. Bremen belegt den sechsten Platz. Die Untersuchung wurde vom Bund, dem Verkehrsbündnis "Allianz pro Schiene" sowie dem Deutsche Verkehrssicherheitsrat in Auftrag gegeben.

dpa