Schulen

Lehrer in Niedersachsen sind einer Studie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zufolge gleichzeitig gestresst und zufrieden. Die am Montag veröffentlichte Analyse zeigt, dass 85 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer mit der Arbeit zufrieden sind.

Hannover. Allerdings erklärten neun von zehn der Befragten, sehr häufig unter Zeitdruck zu stehen. Was sich zunächst widersprüchlich anhört, erklärte Studienleiter Frank Mußmann am Montag so: "Ein wesentlicher Grund liegt in der hohen intrinsischen Motivation: Man ist überzeugt vom Wert der Arbeit und nimmt dafür so manche Widrigkeit in Kauf."

Zu den Stressfaktoren zählen auch starker Lärm, schwierige Schüler und respektlose Eltern. Für die Belastungsstudie befragten Wissenschaftler der Universität Göttingen im Auftrag der GEW 2108 Menschen. Erst Ende August hatte das Kultusministerium Ergebnisse einer eigenen Lehrer-Befragung veröffentlicht. Darin beklagten die befragten Schulleiter, Lehrer und pädagogische Mitarbeiter, dass sie sich bei den Themen Inklusion und Sprachförderung von den Landesbehörden allein gelassen fühlen.

dpa