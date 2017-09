Naturschutz

Der Masterplan Ems zur Verbesserung der Wasserqualität des Flusses muss nachgebessert werden. Ein zunächst geplantes Überflutungsgebiet, der Tidepolder Stapelmoor, verträgt sich nicht mit einem Trinkwasserschutzgebiet bei Weener (Landkreis Leer).

Oldenburg/Leer. Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Machbarkeitsstudie des Landesbetriebs NLWKN hervor. Das Projekt ist damit jedoch nicht gänzlich vom Tisch. In der Studie wird nun die Einrichtung eines Süßwasserpolders vorgeschlagen, der keine Verbindung zur stark belasteten Ems haben soll. Über diesen Vorschlag werde im Oktober beraten, sagte ein Sprecher am Freitag in Oldenburg.

dpa