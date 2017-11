Studentenzahl in Niedersachsen auf Rekordhoch

Hochschulen

Die Zahl der Studierenden in Niedersachsen ist auf ein Rekordhoch gewachsen. Im laufenden Wintersemester sind an den Hochschulen des Landes nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) fast 210 000 Frauen und Männer immatrikuliert.

Hannover. Dies seien fast 5000 oder 2,3 Prozent mehr als vor einem Jahr, teilte die Behörde am Dienstag in Wiesbaden mit.

Der Zuwachs in Niedersachsen liegt damit über dem Bundesdurchschnitt von 1,5 Prozent. Deutschlandweit wurden im laufenden Wintersemester knapp 2,848 Millionen Studierende gezählt. Das sind mehr als je zuvor. Den stärksten Zuwachs hatten die Hochschulen in Hamburg (plus 6,2 Prozent) zu verzeichnen. Auch in Bremen war die Steigerung mit 3,4 Prozent überdurchschnittlich hoch. Dort sind derzeit knapp 37 600 Studenten immatrikuliert.

Die meisten Studierenden in Niedersachsen sind an Universitäten eingeschrieben (142 423). 63 232 Studenten besuchen Fachhochschulen, weitere 1525 sind an Verwaltungsfachhochschulen und rund 2500 an Kunsthochschulen immatrikuliert. Insgesamt studieren etwas mehr Männer als Frauen.

Im Vergleich zum Wintersemester 2010/2011 ist die Zahl der Studierenden in Niedersachsen um rund 60 000 gestiegen. Dies ist ein Zuwachs um 40 Prozent. Ein Grund ist, dass mehr Jugendliche Abitur machen: Während die Schülerzahlen in Niedersachsen bis vor kurzem zwar stetig sanken, wuchs der Anteil der Abiturienten in den vergangenen Jahren deutlich an.

dpa