Studenten unterhalten an der Kunsthochschule in Braunschweig. © Silas Stein

Hochschulen

Studenten führen Besetzung fort

Mehr als 80 Studenten haben auch in der Nacht zum Donnerstag weiter die Atelierräume an der Hochschule für bildende Künste (HBK) in Braunschweig besetzt gehalten.