Ein Student steht in einer Forschungswohnung. © Julian Stratenschulte/Archiv

Forschung

Studenten forschen im vernetzten Haus

In einem komplett vernetzten Haus forschen Studenten und Wissenschaftler der Technischen Universität (TU) Braunschweig zur Zukunft des Wohnens. Das Forschungshaus mit insgesamt sechs Wohnungen wurde am Donnerstag in Braunschweig vorgestellt.