Notfälle

Student erhält auf Bürgersteig verlorene 1000 Euro zurück

Dank eines ehrlichen Finders hat ein leidgeprüfter Student aus dem Kamerun 1000 Euro zurückerhalten, die er auf einem Bürgersteig in Bremen verloren hatte. Das Geld hatte der junge Mann sich geliehen, um die Überführung seiner unerwartet verstorbenen Schwester in die Heimat zu bezahlen, teilte die Polizei am Montag mit.