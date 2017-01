Kriminalität

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. © Silas Stein/Archiv

Streit vor Diskothek: Männer durch Messerstiche verletzt

Bei einem Streit vor einer Diskothek in Cuxhaven sind drei junge Männer durch Messerstiche verletzt worden. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit.