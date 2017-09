Streit ums Weihnachtsgeld: Verdi will Streik ausweiten

Streiks

Nach Braunschweig drohen nun auch in Wolfsburg Ausfälle im öffentlichen Nahverkehr. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) am Freitag zum Streik auf.

Wolfsburg. Das teilte Gewerkschaftssekretär Hermann Hane auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Im Gegensatz zu Braunschweig, wo in dieser Woche die Werkstätten bestreikt werden, soll der Schwerpunkt in Wolfsburg auf dem Fahrdienst liegen. Die Arbeitsniederlegungen sollen um 3.45 Uhr am Freitagmorgen beginnen und bis 1.50 Uhr in der Nacht zu Samstag andauern.

Hintergrund ist ein Streit um das Weihnachtsgeld. Verdi fordert eine Erhöhung von 86 auf 100 Prozent. Da es vom Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen kein Angebot und keine weitere Gesprächsbereitschaft gegeben habe, sei der Streik notwendig. "Wir müssen jetzt nachlegen und den Druck erhöhen", begründete Hane die zusätzlichen Streiks. Sollte der Arbeitgeberverband nicht reagieren, sei eine Ausweitung auf Göttingen und Hannover in der kommenden Woche möglich.

Der Arbeitgeberverband wies die Ansprüche erneut zurück. "Verdi will Luxusforderungen durchsetzen. Dazu sind wir nicht in der Lage und in dem defizitären Bereich auch nicht bereit", sagte Hauptgeschäftsführer Bernd Wilkening der dpa. In Braunschweig gilt aufgrund des Streiks seit Montagfrüh der Ferienfahrplan.

dpa