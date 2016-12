Eine Polizeistreife. © Patrick Seeger/Archiv

Kriminalität

Streit um laute Musik unter Nachbarn eskaliert

Im Streit um laute Musik hat ein 19-Jähriger seinen 80-jährigen Nachbarn in Lingen im Emsland schwer verletzt. Der Senior hatte sich über die Lautstärke der Musik beschwert, die der junge Mann in der Mittagszeit hörte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.