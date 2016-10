Kriminalität

Streit um Toilettenbesuch eskaliert

Der Besuch einer Toilette in einem Freizeitpark in Bad Harzburg ist mit einer handfesten Rauferei zu Ende gegangen. Ein Wanderer war mit dem Betreiber des Märchenwalds am Samstag in Streit geraten, nachdem er dessen Toilette benutzt hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.