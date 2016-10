Kriminalbeamter steht in einem Hauseingang in Osnabrück. © Nord-West-Media TV

Kriminalität

Nach einem gewaltsamen Streit in Osnabrück ist der Gesundheitszustand des zweiten Opfers, eines 39 Jahren alten Mannes, inzwischen stabil. Ein 51-Jähriger war bei der Auseinandersetzung am Samstagmorgen getötet worden.

Osnabrück. Tatverdächtig ist ein 29 Jahre alter Mann, er befindet sich nach richterlichem Beschluss in Gewahrsam, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Worum es bei dem Streit der drei Männer ging, ist noch unklar. Die Auseinandersetzung brach nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht zum Samstag kurz nach Mitternacht in einer Wohnung aus. Der 39-Jährige konnte sich noch schwer verletzt auf die Straße flüchten. Der 51-Jährige wurde tot in der Wohnung gefunden.

dpa