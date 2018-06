Im Streit um einen köttelnden Hund haben Anlieger den Besitzer in Jever mit Kot beworfen und mit Schlägen und Tritten verletzt. Zunächst ließ der 62-Jährige seinen Hund an eine Grundstückshecke machen und deckte den Haufen notdürftig mit etwas Sand ab, teilte die Polizei am Dienstag mit.