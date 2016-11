Kriminalität

Bei einem Streit in einem Bremer Friseursalon ist ein 35 Jahre alter Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte, soll ein 32-Jähriger mehrfach auf seinen Kontrahenten eingestochen haben.

Bremen. Das Opfer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach der Tat in der Nähe des Friseursalons festgenommen. Die Polizei hat den Tatort abgesperrt. "Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an", hieß es.

dpa