Leipzig/Saarbrücken

Bei einer Urabstimmung hatten sich in Saarbrücken knapp 94 und in Leipzig gut 98 Prozent der Beschäftigten für den Streik ausgesprochen. Dies teilte der Sprecher der IG Metall Bezirk Mitte in Frankfurt, Michael Ebenau, mit.

Am Mittwoch waren Verhandlungen zwischen der Geschäftsführung der Neuen Halberg Guss und der IG Metall über einen Sozialtarifvertrag von der Gewerkschaft für gescheitert erklärt worden. In Leipzig soll das Werk mit rund 700 Beschäftigten geschlossen werden. In Saarbrücken sind 300 von 1500 Arbeitsplätzen akut bedroht. Sie könnten nach Auskunft der Geschäftsführung innerhalb der kommenden zwei Jahre wegfallen.

Die Prevent Gruppe, die im Januar die Neue Halberg Guss übernommen hatte, befindet sich seit mehr als zwei Jahren in einem Streit mit dem Hauptkunden VW um die Preise für die Lieferung von Motorblöcken.

dpa