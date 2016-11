Blaulicht und das Wort «Notarzt» auf einem Einsatzfahrzeug. © Patrick Seeger/Archiv

Unfälle

Streifenwagen kracht in Auto: Sechs Menschen verletzt

Ein Streifenwagen im Einsatz ist im Landkreis Diepholz beim Überholen in ein abbiegendes Fahrzeug gekracht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde bei dem Unfall eine 50 Jahre alte Frau in dem Auto schwer verletzt.