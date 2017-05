Notfälle

Strandspaziergänger entdecken Kiste mit Granaten auf Borkum

Eine Munitionskiste mit zwölf Granaten ist in einem Priel auf der ostfriesischen Insel Borkum aufgetaucht. Urlauber entdeckten die Holzkiste am Dienstag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.