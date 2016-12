Kriminalität

Straftäter aus Maßregelvollzug in Königslutter entkommen

Aus dem Maßregelvollzug in Königslutter ist ein 26 Jahre alter Straftäter entkommen. Obwohl er Handschellen trug, konnte sich der Mann am Mittwoch während eines Arztbesuchs von seinem Betreuer losreißen, wie das Sozialministerium am Freitag in Hannover mitteilte.