Kriminalität

Seit 1979 gilt: Mord verjährt nicht. Damals wurde das Strafgesetzbuch (StGB) geändert, weil Verbrechen aus dem Dritten Reich zu verjähren drohten. Wer als Mörder überführt wird, muss die Tat mit lebenslanger Haft büßen - das sind mindestens 15 Jahre.

Berlin. Dafür müssen bestimmte Motive wie Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier oder andere niedrige Beweggründe erfüllt sein. Als Mörder gilt unter anderem auch, wer einen Menschen grausam, heimtückisch oder um eine andere Tat zu verdecken tötet.

Wer einen Menschen vorsätzlich tötet, ohne eines der Mordmerkmale zu erfüllen, wird als Totschläger nicht unter fünf Jahren Haft bestraft. Drohen im Höchstmaß mehr als zehn Jahre Haft, verjährt die Tat nach 20 Jahren. In besonders schweren Fällen kommt auch eine lebenslange Freiheitsstrafe in Betracht. Die Verjährung liegt dann bei 30 Jahren. In minder schweren Fällen des Totschlags - zum Beispiel nach einer Beleidigung - stehen Haftstrafen bis zu zehn Jahren an. Die Verjährungsfrist beträgt ebenfalls zehn Jahre.

dpa