Die Störche Fridolin (oben) und Friederike kommen sich näher - im vergangenen Jahr am Nabu-Artenschutzzentrums in Leiferde im Kreis Gifhorn (Niedersachsen).© dpa

Vögel

Fridolin ist wieder da: Der Storch hat das Winterquartier verlassen und seinen angestammten Horst auf dem Schornstein in Leiferde im Kreis Gifhorn erreicht, teilte das Artenschutzzentrum des Naturschutzbundes am Montag mit.

Leiferde. Fridolin verbringt den Frühling nun zum zehnten Mal dort. Nun warten die Mitarbeiter in Leiferde mit Spannung darauf, ob auch Fridolins langjährige Partnerin Friederike wiederkommt. Die Leiterin des Artenschutzzentrums, Bärbel Rogoschik, rechnet fest damit. "Wenn ihr nichts passiert ist, kommt sie hundertprozentig." Im vergangenen Jahr zog das Storchenpaar zwei Junge auf. Störche sind sogenannte nesttreue Vögel - haben sie in einem Nest einmal gebrütet, kommen sie immer wieder dorthin zurück. Insgesamt gab es zuletzt in Niedersachsen und Bremen rund 770 Storchenpaare.

dpa/lni