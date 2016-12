Tarife

Der Bund der Steuerzahler in Niedersachsen und Bremen hat den Vorwurf zurückgewiesen, Beamte würden vom Land keine Wertschätzung erfahren. "Beamte haben viele Privilegien, beispielsweise eine unbegrenzte Lohnfortzahlung im Krankheitsfall", sagte Bernhard Zentgraf, Vorsitzender des Steuerzahlerbunds.

Hannover. Man könne sich nicht nur immer die Rosinen rauspicken.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will bei einem Aktionstag an diesem Freitag in Hannover eine bessere Besoldung und die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes für die Beamten fordern. "Für die hervorragende Arbeit, die hier geleistet wird, gibt es vom Land keine Wertschätzung", heißt es im Aufruf zu einer gemeinsamen Demonstration von DGB und weiteren Gewerkschaften.

Zentgraf wies außerdem auf den Vorteil der Unkündbarkeit der Beamten und den erheblichen Vorsprung im Vergleich mit Arbeitnehmern bei den Pensionen hin. Von den Personalausgaben des Landes Niedersachsen und der Landesbetriebe in Höhe von 13,4 Milliarden Euro werde schon heute ein Drittel für Pensionen ausgegeben. Die Politik habe versäumt, Rentenreformen auf die Beamten zu übertragen. Dies sei eine große Last für die Zukunft.

