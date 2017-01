Brauchtum

Mit Gitarrenmusik und Gesang haben Dutzende junge Sternsinger den niedersächsischen Landtag in Hannover besucht. Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU) empfing am Donnerstag die rund 80 Kinder im Plenarsaal des Parlaments.

Hannover. Zuvor hatten sie bereits Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in der Staatskanzlei aufgesucht. Die Sternsinger kamen aus acht katholischen Pfarrgemeinden der Stadt und der Region Hannover.

Verkleidet als orientalische Könige ziehen sie und viele Tausend andere Schüler in diesen Tagen wieder bundesweit von Tür zu Tür, um Spenden für notleidende Kinder zu sammeln.

Auch Weil und Busemann gaben eine Spende. Die Sternsinger überbrachten ihre Neujahrs- und Segenswünsche und schrieben den symbolischen Schriftzug "20*C+M+B*17" mit Kreide an die Tür von Weils Dienstzimmer. Die Buchstaben stehen für die Initialen der Heiligen Drei Könige, die in der Weihnachtsgeschichte an die Krippe des gerade geborenen Jesuskindes geleitet werden und ihm wertvolle Geschenke übergeben. Gemäß jüngerer Deutungen stehen die Buchstaben auch für den lateinischen Satz "christus mansionem benedicat" ("Christus segne dieses Haus").

dpa