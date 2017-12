Brauchtum

Stephan Weil bekommt einen Tannenbaum für die Staatskanzlei

Einen stattlichen Tannenbaum hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag in der Staatskanzlei in Hannover bekommen. Der Waldbesitzerverband stellte dort eine 5,5 Meter hohe Nordmanntanne im Foyer auf.