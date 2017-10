Steinmeier würdigt Naturschützer und Technik-Pioniere

Umwelt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Deutschen Umweltpreis an drei Naturschützer und zwei Unternehmer überreicht. Inge Sielmann, Kai Frobel und Hubert Weiger erhalten den Preis als Wegbereiter des "Grünen Bandes", einen bis zu 200 Meter breiten Geländestreifen entlang der früheren innerdeutschen Grenze.

Braunschweig. Bernhard und Johannes Oswald aus dem fränkischen Miltenberg entwickelten besonders effiziente Elektromotoren.

"Es ist eine wichtige Ehrung - mit dem Preis wird herausragende Arbeit gewürdigt", betonte Steinmeier in seiner Festrede am Sonntag in der Braunschweiger Stadthalle. "Und seine Signale erreichen auch die vielen Tausend Menschen, die sich ehrenamtlich für unsere Umwelt engagieren", sagte der Bundespräsident. Verliehen wird die mit 500 000 Euro höchstdotierte unabhängige Umweltauszeichnung Europas von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Kai Frobel gelte als Initiator und Namensgeber des "Grünen Bandes", hieß es in der Begründung der Stiftung. Der Vorsitzende des BUND, Hubert Weiger, habe den völkerverbindenden Charakter des Projektes vorangetrieben, und das Engagement der 87-jährigen Inge Sielmann sei untrennbar mit dem ihres verstorbenen Mannes Heinz verbunden, nach dessen Tod sie die Ideen konsequent weiterverfolgt habe.

Vater und Sohn Oswald haben sich nach Auffassung der Bundesstiftung Umwelt als Technologie-Trendsetter bewiesen: Ihre Elektromotoren ohne Getriebe hätten die Energieeffizienz und Produktivität von Anlagen wie industriellen Zerkleinerern und Pressen deutlich erhöht.

Der Ehrenpreis mit 10 000 Euro wurde in Braunschweig posthum an den Ex-Außenminister der Marshall-Inseln, Tony de Brum, verliehen. Seinem Engagement und diplomatischen Geschick sei es maßgeblich zu verdanken gewesen, dass es 2015 zum Pariser Klimaschutzabkommen gekommen sei. Stellvertretend für den im August gestorbenen de Brum, nahm seine Tochter Doreen den Preis entgegen.

