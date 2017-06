Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. © Henning Kaiser/Archiv

Bundespräsident

Steinmeier und Frau zu Antrittsbesuch eingetroffen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Mittwoch zu einem zweitägigen Antrittsbesuch in Niedersachsen eingetroffen. Das Staatsoberhaupt und seine Frau Elke Büdenbender wurden in der Staatskanzlei von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und dessen Gattin Rosemarie Kerkow-Weil empfangen.