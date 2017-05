Zahlreiche Großsegler liegen zur «Sail 2015» im Hafen von Bremerhaven. © Ingo Wagner/Archiv

Bundespräsident

Steinmeier übernimmt Schirmherrschaft von Sail Bremerhaven

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Schirmherr der Sail Bremerhaven 2020. Das teilte die Stadt Bremerhaven am Mittwoch mit. Die Veranstaltung sei ein Treffpunkt für internationale Begegnungen, für Weltoffenheit und Aufgeschlossenheit, schrieb Steinmeier in einem Brief unter anderem an Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz und die Vorsitzenden des Organisationskomitees der Sail.