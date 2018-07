Schlagsahne in niedersächsischen Eisdielen, Cafés und Konditoreien ist einer Untersuchung zufolge sehr häufig mit Keimen belastet. Die Hygiene in den Betrieben - vor allem die Reinigung der Maschinen zum Sahneschlagen - sei verbesserungswürdig, teilte das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) am Donnerstag mit.