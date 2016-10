Verkehr

Ein Unbekannter hat bei Grohnde einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen. Dabei wurde auch die Windschutzscheibe beschädigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Grohnde. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall auf der Bundesstraße 83 in Richtung Hehlen am Mittwoch unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. An einem Hang oberhalb der Straße seien ähnliche Steine gefunden worden. Der rund drei Kilogramm schwere Stein kann aber nach ersten Ermittlungen nicht von allein den Hang hinuntergerollt sein. Über den Vorfall hatte zuerst das Internetportal "dewezet.de" der Hamelner "Deister- und Weserzeitung" berichtet.

dpa