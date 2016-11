Museen

Stefan Borchardt (50) leitet künftig die Kunsthalle im ostfriesischen Emden. Der Kunsthistoriker löst im Februar Eske Nannen als Geschäftsführer ab und besetzt auch den vakanten Posten des Direktors.

Emden. Borchardt war seit 2007 als Kustos der Kunststiftung Hohenkarpfen in Hausen ob Verena (Kreis Tuttlingen) tätig. Er habe im Museums- und Ausstellungswesen gearbeitet und umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Kunstvermittlung und Akademische Lehre gesammelt, teilte die Kunsthalle am Freitag mit. Eske Nannen hatte bereits im April ihren Rückzug als Geschäftsführerin angekündigt.

dpa