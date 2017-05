Das Volkswagen-Firmen-Logo ist zu sehen. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

Startschuss für Volkswagen vor 80 Jahren

Vor 80 Jahren ist in Berlin der Vorläufer des VW-Konzerns an den Start gegangen. Am 28. Mai 1937 wurde die "Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH" gegründet, wie VW mitteilte.