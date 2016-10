Unternehmen

Start-up-Gründer gehen zunehmend in die Regionen

Immer mehr Gründer wagen auch außerhalb der Start-up-Hotspots Berlin und München den Schritt in die Selbstständigkeit. Nach den Ergebnissen des am Dienstag veröffentlichten vierten "Deutschen Start-up-Monitors" sammeln sich die meisten jungen Firmen zwar nach wie vor in der Hauptstadt an.