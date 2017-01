Gesundheit

Starke Welle von Norovirus-Erkrankungen hält an

Die Welle der Norovirus-Erkrankungen fällt in Niedersachsen in diesem Winter bisher deutlich höher aus als im langjährigen Durchschnitt. Die Kurve gemeldeter Infektionsfälle liege im oberen Bereich des Mittelwertes, teilte das Landesgesundheitsamt am Donnerstag in Hannover mit.