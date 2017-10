Das Logo der KWS Saat AG. © Peter Steffen/Archiv

Agrar

Starke Geschäfte: Saatguthersteller KWS verdient mehr

Zucker bleibt gefragt: Der Saatguthersteller KWS hat im abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem von der starken Nachfrage nach Zuckerrüben profitiert. Außerdem seien die Anbauflächen besonders in der EU und in Osteuropa gewachsen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.