Gesundheit

Das gesamte Geflügel im Landkreis Uelzen muss zum Schutz gegen die Vogelgrippe ab sofort in den Stall. Der Landkreis verfügte am Freitag eine sogenannte Aufstallungspflicht, wie ein Sprecher mitteilte.

Uelzen. Die Stallpflicht war dort zunächst nur für drei besonders gefährdete Betriebe angeordnet worden. Bisher liege im Kreis Uelzen kein positiver Befund des Vogelgrippeerregers H5N8 vor, sagte der Sprecher.

Mitte der Woche wurde das Virus erstmals auch in Niedersachsen nachgewiesen. Die tote Reiherente war im Landkreis Peine entdeckt worden. Wegen der Vogelgrippegefahr gilt die Stallpflicht inzwischen in mehr als der Hälfte der Landkreise, seit Donnerstag auch im Landkreis Gifhorn. Daher ist auch das Freigelände des Nabu-Artenschutzzentrum Leiferde für Besucher bis auf weiteres geschlossen, wie ein Sprecher sagte. Auch könnten in Leiferde derzeit aus seuchenhygienischen Gründen keine kranken Vögel aufgenommen werden, um die vorhandenen Pfleglinge nicht zu gefährden.

dpa