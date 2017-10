Brände

Stallgebäude in Wietmarschen abgebrannt

Ein Feuer hat am Mittwochabend ein Stallgebäude in Wietmarschen im Landkreis Grafschaft Bentheim komplett zerstört. Die darin untergestellten Pferde konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.