Der Verhandlungsführer der IG Metall, Knut Giesler. © Oliver Berg/Archiv

Stahl

Stahl-Tarifrunde gestartet: IG Metall fordert 4,5 Prozent

In der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben am Mittwoch in Düsseldorf die Tarifverhandlungen für rund 72 000 Beschäftigte begonnen. Die IG Metall fordert 4,5 Prozent mehr Geld.