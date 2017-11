Polizei

Stärkung der Polizei in Niedersachsen ist bereits im Gange

Die Stärkung der Polizei in Niedersachsen ist bereits vor den beschlossenen Neueinstellungen der künftigen Landesregierung voll im Gange. Ein halbes Jahr nach der von Innenminister Boris Pistorius (SPD) angekündigten Erhöhung der Polizeipräsenz in der Fläche sei die Versetzung von 120 Beamten der Bereitschaftspolizei in regionale Polizeidirektionen abgeschlossen, teilte das Innenministerium in Hannover mit.