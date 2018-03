Ein Leerrohrbündel mit Glasfaserkabeln. Foto: Uli Deck/Archiv

Kommunen

Städte wollen schnelleres Internet in Gewerbegebieten

Niedersachsens große Städte fordern vor allem in Gewerbegebieten einen stärkeren Breitband-Ausbau. Die Wirtschaft sei auf schnelles Internet angewiesen, sagte der Vorsitzende der Oberbürgermeisterkonferenz, Wolfsburgs Verwaltungs-Chef Klaus Mohrs, am Donnerstag in Goslar.