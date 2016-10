Ein Elektrofahrzeug ist auf einen Parkplatz auf die Straße gemalt. © Jan Woitas/Archiv

Städte- und Gemeindebund: E-Autos auf dem Land fördern

Der Städte- und Gemeindebund in Niedersachsen hat eine stärkere Förderung von E-Autos auf dem Land und in den Dörfern gefordert. Wenn Niedersachsen bei der E-Mobilität an die Spitze wolle, müsse das Land gemeinsam mit der Automobilindustrie einige Milliarden Euro in die Hand nehmen, damit die richtigen Strukturen geschaffen werden können, sagte der Sprecher des Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek.