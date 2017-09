Eine Frau steckt einen Wahlbrief in einen Postkasten. © Hauke-Christian Dittrich

Wahlen

Städte melden gesteigertes Interesse an Briefwahl

Eineinhalb Wochen vor der Bundestagswahl haben sich viele Menschen in Niedersachsen für die Stimmabgabe per Post entschieden. Nach bisherigem Stand ist die Nachfrage in den größeren Städten im Vergleich zur vergangenen Wahl gestiegen.