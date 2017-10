Eine Wahlhelferin sortiert eingegangene Wahlbriefe. © Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Wahlen

Städte erwarten Rekordbeteiligung bei Briefwahl

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen wollen so viele Wähler wie noch nie ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Viele Städte verzeichnen schon jetzt Rekorde bei der Nachfrage nach Briefwahl-Unterlagen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.